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Черепаха заблокувала роботу міжнародного аеропорту Токіо

Черепаха заблокувала роботу міжнародного аеропорту Токіо

Черепаха заблокувала роботу міжнародного аеропорту Токіо

Як тварина потрапила на летовище – невідомо.

Черепаха заблокувала роботу міжнародного аеропорту Токіо.

Про це повідомили в ефірі ТСН.Ранок 29 вересня.

Один із пілотів помітив її на злітній смузі й повідомив про це диспетчерів. Поки тварину рятували, а на це пішло близько 15 хвилин, - перенесли виліт п'яти рейсів.

Після цього черепаху зважили й обміряли. Результат: завважки вона близько двох кілограм, а завдовжки 30 сантиметрів. Як тварина потрапила на летовище – невідомо. Одна з версій – приповзла з найближчої водойми. Принаймні саме туди її і випустили після всіх пригод.

Новини світу: черепаха заблокувала роботу міжнародного аеропорту Токіо

Новини світу: черепаха заблокувала роботу міжнародного аеропорту Токіо
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