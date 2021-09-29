Як тварина потрапила на летовище – невідомо.
Черепаха заблокувала роботу міжнародного аеропорту Токіо.
Про це повідомили в ефірі ТСН.Ранок 29 вересня.
Один із пілотів помітив її на злітній смузі й повідомив про це диспетчерів. Поки тварину рятували, а на це пішло близько 15 хвилин, - перенесли виліт п'яти рейсів.
Після цього черепаху зважили й обміряли. Результат: завважки вона близько двох кілограм, а завдовжки 30 сантиметрів. Як тварина потрапила на летовище – невідомо. Одна з версій – приповзла з найближчої водойми. Принаймні саме туди її і випустили після всіх пригод.