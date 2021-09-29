Ринок землі працює вже впродовж трьох місяців: де активно продають чорнозем

Ринок землі працює вже впродовж трьох місяців: де активно продають чорнозем

Загалом продано 54 553 гектарів землі.

1 липня в Україні припинив дію мораторій на продаж землі, введений рівно 20 років тому, 2001-го. Водночас відкрився ринок землі. Відповідний закон №552-ІХ український парламент ухвалив у ніч проти 31 березня 2020 року.

Як повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України, станом на 29 вересня укладена 22 241 земельна угода в рамках ринку землі.

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Заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру подали 5068 нотаріусів. Всього заяв – 5692, із них погоджено 5029, в черзі на розгляд - 6, відмову отримали 657. Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі.

Загалом зафіксовано 54 553 га земель, щодо яких зареєстровано правочини. Найбільше землі продано у Кіровоградській області – 8755 га, на другому місці Харківська область з 6 483,9 га, на третьому Полтавська – 4 987,7 га. Дніпропетровська область на четвертому місці з 4 634,7.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям.

Мінагрополітики України

Нагадаємо:

Від 1 липня в Україні припинив дію мораторій на продаж сільськогосподарських земель і відкрився ринок землі . Відтепер українці можуть вільно купувати та продавати землю сільськогосподарського призначення.

. Відтепер українці можуть вільно купувати та продавати землю сільськогосподарського призначення. Впродовж останніх двох років Верховна Рада ухвалила низку законів, які встановили нові правила та обмеження для усіх його учасників – власників та орендарів землі, потенційних покупців, підприємств аграрного сектору. Пояснення, як купити та як продати землю сільськогосподарського призначенн, читайте у нашому матеріалі.

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