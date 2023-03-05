Чей пирог: Румыния выиграла у Болгарии кулинарный спор

Почти два года продолжалось противостояние между соседними странами за право называть "добруджанский пирог" блюдом национальной кухни.

Румыния получила европейское признание на добруджанский пирог (Plăcintă Dobrogeană), зарегистрировав и опубликовав права на этот продукт в Официальном журнале Европейского Союза на неограниченный период.

Об этом сообщает румынское издание Digi24.

Для разрешения этого кулинарного спора два года продолжались дипломатические переговоры между министерствами сельского хозяйства Румынии и Болгарии в диалоге с Генеральным директоратом сельского хозяйства и сельского развития в рамках Европейской комиссии. В конце концов, соглашение было достигнуто.

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Болгария получит право использовать название, но только на местном уровне, в регионе южнее уезда Констанца и без европейского признания, с написанием блюда кириллицей или латинкой "добруджанская баница" на 10 лет. При этом болгарские соседи не смогут экспортировать этот продукт иначе как с румынским названием Plăcintă Dobrogeană (добруджанский пирог).

Спор базировался на общей истории региона Добруджа, включавшего территорию Румынии и Болгарии.

"Наши соседи оказывали решительное и постоянное сопротивление почти два года", — сказал Йонуц Диаконеаса, советник Министерства сельского хозяйства Румынии.

Добруджанский пирог выпекают из замороженного теста, которое растягивают очень тонкими слоями. Начинкой служит соленый творог телемя (белый сыр с кремовой текстурой, изготовленный из коровьего или овечьего молока), смешанный с яйцами. Слои с начинкой сворачивают и укладывают по спирали в круглые лотки. Вес изделия от 500 до 2000 грамм.

Напомним, 1 июля 2022 года на внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия элемент "Культура приготовления украинского борща" внесли в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в немедленной охране.

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