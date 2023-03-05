Чий пиріг: Румунія виграла у Болгарії кулінарну суперечку

Майже два роки тривало протистояння між сусідніми країнами за право називати “добруджанський пиріг” стравою національної кухні.

Румунія отримала європейське визнання на добруджанський пиріг (Plăcintă Dobrogeană), зареєструвавши та опублікувавши права на цей продукт в Офіційному журналі Європейського Союзу на необмежений період.

Про це повідомляє румунське видання Digi24.

Для вирішення цієї кулінарної суперечки два роки тривали дипломатичні переговори між міністерствами сільського господарства Румунії та Болгарії у діалозі з Генеральним директоратом сільського господарства та сільського розвитку в рамках Європейської комісії. Зрештою, угоди було досягнуто.

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Болгарія отримає право використовувати назву, але лише на місцевому рівні, у регіоні на південь від повіту Констанца та без європейського визнання, з написанням страви кирилицею чи латинкою “добруджанська баниця” на 10 років. При цьому болгарські сусіди не зможуть експортувати цей продукт інакше як з румунською назвою Plăcintă Dobrogeană (“добруджанський пиріг”).

Суперечка базувалася на спільній історії регіону Добруджа, який включав територію Румунії та Болгарії.

“Наші сусіди чинили рішучий і постійний опір протягом майже двох років”, — сказав Йонуц Діаконеаса, радник Міністерства сільського господарства Румунії.

Добруджанський пиріг випікають із попередньо замороженого тіста, яке розтягують дуже тонкими листами. Начинкою служить солоний сир телемя (білий сир з кремовою текстурою, виготовлений з коров'ячого або овечого молока), змішаний з яйцями. Листи з начинкою згортають і укладають по спіралі в круглі лотки. Вага виробу від 500 до 2000 грам.

Нагадаємо, 1 липня 2022 року на позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини елемент "Культура приготування українського борщу" внесли до Списку нематеріальної культурної спадщини, яка потребує негайної охорони.

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