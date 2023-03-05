Слабые "плюсы": какой будет погода в Украине 6-9 марта

На день рождения Тараса Шевченко, 9 марта, существенно похолодает.

Понедельник, 6 марта, будет относительно прохладным. Температура воздуха ночью опустится до 1-5 градусов мороза.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

"Днем, хотя и слабые, однако все же "плюсы", — отметила она.

В большинстве областей синоптик прогнозирует 4-7 градусов тепла, в южной части и на Закарпатье – 6-10 градусов тепла, на севере несколько холоднее – только +1+4 градуса.

6 марта осадки преимущественно в виде небольшого мокрого снега пройдут в западных областях, на севере, вероятно, в Винницкой и Харьковской областях. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

Направление ветра предполагается с юго-запада, ветер – умеренный, иногда с порывистыми залетами.

В Киеве в понедельник облачно, местами будет пролетать небольшой мокрый снег, преимущественно ночью и утром. В ближайшую ночь температура воздуха опустится до минус 1-3 градусов мороза, завтра днем – +2+4 градуса.

"Ближайший теплый день будет 8 марта, до +10 градусов, на юге и в центре Украины вплоть до +12+15 градусов! Хотя с осадками и сильным ветром, а на день рождения Батька (Тараса Шевченко. – Ред.), 9 марта, существенно похолодает", – подытожила Диденко.

Ранее в Укргидрометцентре сообщили, какой будет погода в понедельник, 6 марта.

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