Кремлевский диктатор предлагает, в частности, предоставить льготы работодателям, которые нанимают на работу лиц моложе 18 лет.

Президент страны-агрессора России Владимир Путин поручил правительству упростить правила найма на работу несовершеннолетних, чтобы справиться с дефицитом рабочей силы в России.

На сайте Кремля появился список президентских поручений правительства, сделанных по итогам форума "Сильные идеи для нового времени". Там есть поручения, которые касаютя снятия некоторых ограничений на детский труд.

Путин поручил правительству "способствовать занятости" и "простимулировать к трудоустройству" граждан в возрасте 14-24 лет, проходящих очное обучение. С этой целью предлагается предоставить льготы работодателям, которые нанимают на работу лиц младше 18 лет.

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Отдельное поручение предлагает правительству снять ограничения при приеме на работу учащихся вузов и профтехучилищ, если их нанимают на производство высокотехнологичной продукции.

Напомним, Россия столкнулась с наибольшей нехваткой рабочей силы за последние десятилетия: война повлекла за собой падение до уровня девяностых. Это приведет к падению уровня экономики и может разжечь инфляцию.

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