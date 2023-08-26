Дефіцит робочих рук в Росії: Путін вимагає використовувати дитячу працю

Кремлівський диктатор пропонує зокрема надати пільги роботодавцям, які наймають на роботу осіб молодше 18 років.

Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін доручив уряду спростити правила найму на роботу неповнолітніх, щоб впоратися з дефіцитом робочої сили в Росії.

На сайті Кремля з'явився перелік президентських доручень уряду, зроблених за підсумками форуму "Сильні ідеї для нового часу". Там є і доручення, що стосуються зняття деяких обмежень на дитячу працю.

Путін доручив уряду "посприяти зайнятості" і "простимулювати до працевлаштування" громадян у віці 14-24 років, які проходять очне навчання. З цією метою пропонується зокрема надати пільги роботодавцям, які наймають на роботу осіб молодше 18 років.

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Окреме доручення пропонує уряду зняти обмеження під час прийому на роботу учнів вузів і профтехучилищ, якщо їх наймають на виробництво "високотехнологічної продукції".

Нагадаємо, Росія зіткнулася з найбільшою нестачею робочої сили за останні десятиліття: війна спричинила падіння до рівня дев’яностих. Це призведе до падіння рівня економіки та може розпалити інфляцію.

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