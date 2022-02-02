День сурка: канадские "метеорологи" дали противоречивые прогнозы

Согласно научным исследованиям, сурки дают точный прогноз только в 37% случаев.

Два самых известных канадских сурка-"метеоролога" дали противоречивые прогнозы относительно наступления весны.

Так, Вилли из Онтарио предсказал еще шесть недель зимы, хотя Сэм из Новой Шотландии ожидает ранний приход весны, пишет "Укринформ".

В этом году снова обе церемонии проходили онлайн без присутствия аудитории и запуска праздничных фейерверков.

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В свою очередь американский сурок Фил также предсказал, какой погоды следует ожидать в ближайшие месяцы. Послушать прогнозы грызуна в городе Панксатон пришли тысячи человек. Вблизи домика Фила в виде пенька устроили целый концерт, а потом постучали к нему в дверь. Но Фил разбил надежды американцев на раннюю весну — когда вышел, увидел свою тень, и таким образом, по его прогнозам, зима затянется и продлится по меньшей мере шесть недель.

Американский сурак Фил спрогнозировал, какой погоды следует ожидать в ближайшие месяцы | Новости мира

Напомним:

2 февраля на Харьковщине разбудили сурка Тимка III. Грызун дал свой прогноз по поводу наступления весны.

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