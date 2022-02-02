День бабака: канадські "метеорологи" дали суперечливі прогнози

Згідно із науковими дослідженнями, бабаки дають точний прогноз лише у 37% випадків.

Два найвідоміші канадські бабаки-"метеорологи" дали суперечливі прогнози щодо настання весни.

Так, Віллі із Онтаріо передбачив іще шість тижнів зими, хоча Сем із Нової Шотландії очікує ранній прихід весни, пише "Укрінформ".

Цього року знову обидві церемонії відбувалися онлайн без присутності аудиторії та запуску святкових феєрверків.

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Своєю чергою американський бабак Філ теж навіщував, якої погоди слід очікувати в найближчі місяці. Послухати прогнози гризуна в місті Панксатоні прийшли тисячі людей. Поблизу будиночку Філа у вигляді пенька влаштували цілий концерт, а тоді постукали до нього в двері. Але Філ розбив надії американців на ранню весну - коли вийшов, таки побачив свою тінь, і таким чином, за його прогнозами, зима затягнеться й триватиме щонайменше шість тижнів.

Американський бабак Філ навіщував, якої погоди слід чекати в найближчі місяці | Новини світу

Нагадаємо:

2 лютого на Харківщині розбудили бабака Тимка III. Гризун дав свій прогноз щодо настання весни.

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