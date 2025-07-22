Дудя в России решили посадить: решение суда

ВРФ хотят посадить Юрия Дудя / © instagram.com/yurydud

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Российский журналист и youtube блоггер-миллионник Юрий Дудь был заочно арестован российским судом и объявлен в международный розыск.

Об этом пишут российские пропагандистские и так называемые либеральные СМИ.

Дудя обвинили в злостном уклонении от обязанностей, предусмотренных российским «законом об иностранных агентах».

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Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца со времени его экстрадиции на территорию РФ, или со времени его задержания в России.

Где сейчас Юрий Дудь

Напомним, что Юрий Дудь покинул РФ после начала полномасштабной войны против Украины. По данным журнала The Voice, проживает в Барселоне.

Свои интервью после 2022 года Дудь записывает из разных уголков мира, но еще ни разу не был в РФ.

Юрий Дудь и Украина

Заметим, что Юрий Дудь — этнический украинец, о чем говорит даже его фамилия. Его отец был советским военным, после распада СССР избравший не Родину, а карьеру в Москве.

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В одном из интервью Юрий вспоминал, что его бабушка проживала в Хмельницкой области и иногда приезжал к ней на каникулы. В остальном упоминал, что за несколько лет перед началом полномасштабки забрал бабушку в Москву и делал ей российский паспорт.

«Украинские корни» — смешно звучит. Я бы сказал, что никаких других корней, кроме украинских, у меня нет», — рассказывал Дудь.

Тем не менее, блогер достаточно контраверсионно высказывался о Революции Достоинства, называл украинцев и россиян «братскими народами», делал неоднозначные заявления, которые можно трактовать как поддержку аннексии Крыма.

Правда, полномасштабное вторжение РФ он все же осудил.

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«Я вырос в России, Россия — моя Родина, я с нежностью и любовью ношу триколор на предплечье. Но Украине, родине родных и дому друзей, моя максимальная поддержка в эти дни. России, Украине, миру — мир», — написал Дудь 23 февраля, за день до полномасштабного вторжения.