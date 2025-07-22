Дудя в Росії вирішили посадити: рішення суду

В РФ хочуть посадити Юрія Дудя / © instagram.com/yurydud

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Російський журналіст і youtubeблогер-мільйонник Юрій Дудь був заочно заарештований російським судом і оголошений у міжнародний розшук.

Про це пишуть російські пропагандистські і так звані «ліберальні» ЗМІ.

Дудя звинуватили у злісному ухиленні від обов’язків, передбачених російським «законом про іноземних агентів».

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Йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном на 2 місяці з часу його екстрадиції територію РФ, чи з часу його затримання в Росії.

Де зараз Юрій Дудь

Нагадаємо, що Юрій Дудь покинув РФ після початку повномасштабної війни проти України. За даними журналу The Voice, проживає в Барселоні.

Свої інтерв’ю після 2022 року Дудь записує з різних куточків світу, але ще ніразу не був у РФ.

Юрій Дудь і Україна

Зауважимо, що Юрій Дудь — етнічний українець, про що говорить навіть його прізвище. Його батько був радянським військовим, який після розпаду СРСР обрав не Батьківщину, а кар’єру в Москві.

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В одному з інтерв’ю Юрій згадував, що його бабуся проживала у Хмельницькій області і він інколи приїздив до неї на канікули. В іншому згадував, що за кілька років перед початком «повномасштабки» забрав бабусю до Москви і виробляв їй російський паспорт.

«Українське коріння» — смішно звучить. Я б сказав, що ніякого іншого коріння, крім українського, у мене немає», — розповідав Дудь.

Тим не менш, блогер доволі контраверсійно висловлювався про Революцію Гідності, називав українців та росіян «братніми народами», робив неоднозначні заяви, які можна потрактувати як підтримку анексії Криму.

Щоправда, повномасштабне вторгнення РФ він все таки засудив.

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«Я виріс в Росії, Росія — моя Батьківщина, я з ніжністю і любов’ю ношу триколор на передпліччі. Але Україні, батьківщині рідних і дому друзів, — моя максимальна підтримка в ці дні. Росії, Україні, світу — мир», — написав Дудь 23 лютого, за день до повномасштабного вторгнення.