Чому смартфон розряджається вночі та як це зупинити

Смартфон / © Pixabay

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Сучасні смартфони мають неприємну звичку втрачати заряд навіть уночі, коли власник давно не користується пристроєм. Це явище стало настільки поширеним, що багато хто просто змирився з необхідністю частіше ставити телефон на заряджання. Але річ не лише в автоматичних оновленнях додатків.

Про це пише iTechua.

Навіть під час вашого сну телефон не відпочиває: месенджери, електронна пошта, соціальні мережі постійно перевіряють нові повідомлення та синхронізують дані. Крім того, фонові служби локації, Wi-Fi, Bluetooth і мобільний інтернет продовжують працювати, витрачаючи заряд. У середньому за ніч пристрій може втратити до 20% енергії.

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Ситуація погіршується, якщо акумулятор уже зношений або має знижену ємність. Такий елемент живлення особливо чутливий до температур — як надмірного холоду, так і спеки.

Однак найтривожнішим є те, що іноді телефон активно «зливає» батарею через безкоштовні VPN-додатки. Деякі з них використовують ваш пристрій як проксі-сервер, через який проходить сторонній інтернет-трафік — зазвичай для сірого або навіть незаконного використання. Це не лише спричиняє постійне навантаження на процесор і модуль зв’язку, а й створює ризик, що вашу IP-адресу використають для шахрайських дій чи спам-розсилань.

Щоб перевірити, чи винне у швидкому розряджанні саме фонове підключення, варто провести простий експеримент: поставити телефон у нічний час у режим «у літаку». Якщо після цього заряд не зникає, отже, проблему варто шукати саме серед активних з’єднань.

Для зменшення нічного споживання енергії варто

Видалити сумнівні VPN-додатки.

Скинути налаштування мережі.

Увімкнути режим енергозбереження.

Вимкнути непотрібні сервіси на ніч (GPS, мобільний інтернет, Bluetooth).

Обмежити фонову активність для «ненажерливих» застосунків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що класти смартфон екраном донизу корисно для захисту особистих даних, зменшення відволікань від сповіщень та економії заряду батареї. Це допомагає зберегти концентрацію, продовжити роботу акумулятора та підтримати здоровий баланс між користуванням ґаджетом і реальним світом.

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