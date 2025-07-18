iPhone працюватиме довше: проста дія, яка зменшує розряд батареї

iPhone

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Користувачі iPhone можуть зменшити розряд батареї, просто поклавши телефон екраном донизу.

Про це повідомило видання New York Post.

Такий простий крок активує функцію Facedown Detection, яку Apple представила ще 2019 року разом з оновленням iOS 9.

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Ця функція працює так: коли телефон лежить екраном донизу, дисплей не вмикається під час надходження сповіщень. Це особливо корисно для тих, хто постійно отримує листи або повідомлення в месенджерах. Завдяки цьому знижується кількість зайвих увімкнень екрана, які є одним із головних споживачів енергії.

Функція використовує вбудовані давачі — ті самі, що вимикають екран, коли ви підносите телефон до вуха під час дзвінка. Вібрація або звукове сповіщення залишаються активними, тому користувач однаково дізнається про нові повідомлення.

Окрім цього, фахівці радять обмежити кількість активних сповіщень у налаштуваннях або скористатися опцією «Запланований звіт», яка надсилає зведення у зручний для користувача час.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що власники iPhone роками дивилися на прогноз у фірмовому застосунку Apple і були впевнені, що відсоток поруч з дощовою іконкою означає ймовірність опадів. Проте виявилося, що все не так просто.

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