iPhone отримає оновлення, про яке мріяли користувачі роками

iPhone. / © Associated Press

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Apple готує помітне оновлення для флагманських моделей iPhone 2025 року — iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max отримають дисплеї з новим антивідблисковим покриттям, яке раніше було доступне лише для Mac та iPad Pro.

Як повідомило джерело виданню MacRumors, компанія вже запустила масове виробництво вдосконалених дисплеїв. Проте базові моделі iPhone 17 і iPhone 17 Air не отримають цього покриття, яке буде ексклюзивом для преміального сегменту.

На відміну від наявного олеофобного шару та Ceramic Shield, нове покриття значно зменшуватиме відблиски під яскравим світлом, знижуючи їх до 75%. Це суттєво покращить контрастність і зручність користування телефоном на сонці, що особливо актуально для фотографії, ігор та роботи в русі. За даними витоків, антивідблискове покриття iPhone 17 Pro буде аналогічним до того, що використовується у флагманських смартфонах Samsung Galaxy.

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Очікується, що Apple представить лінійку iPhone 17 на презентації 9 або 10 вересня, за даними Bloomberg. Крім покращеного дисплея, моделі 17 Pro також, ймовірно, отримають нову версію Dynamic Island, 48-Мп телефотокамеру, 12 ГБ оперативної пам’яті, а версія Pro Max — рекордний акумулятор на 5000 мАг.