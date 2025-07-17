iPhone получит обновление, о котором мечтали пользователи годами

iPhone. / © Associated Press

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Apple готовит заметное обновление для флагманских моделей iPhone 2025 - iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max получат дисплеи с новым антибликовым покрытием, которое ранее было доступно только для Mac и iPad Pro.

Как сообщил источник изданию MacRumors, компания уже запустила массовое производство усовершенствованных дисплеев. Однако базовые модели iPhone 17 и iPhone 17 Air не получат этого покрытия, которое будет являться эксклюзивом для премиального сегмента.

В отличие от имеющегося олеофобного слоя и Ceramic Shield, новое покрытие будет значительно уменьшать блики под ярким светом, снижая их до 75%. Это существенно улучшит контрастность и удобство использования телефона на солнце, что особенно актуально для фотографии, игр и работы в движении. По данным утечек, антибликовое покрытие iPhone 17 Pro будет аналогично тому, что используется во флагманских смартфонах Samsung Galaxy.

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Ожидается, что Apple представит линейку iPhone 17 на презентации 9 или 10 сентября, по данным Bloomberg. Помимо улучшенного дисплея модели 17 Pro также, вероятно, получат новую версию Dynamic Island, 48-Мп телефотокамеру, 12 ГБ оперативной памяти, а версия Pro Max – рекордный аккумулятор на 5000 мАч.