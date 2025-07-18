iPhone будет работать дольше: простое действие, которое уменьшает разряд батареи

iPhone

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Пользователи iPhone могут уменьшить разряд батареи, просто положив телефон экраном вниз.

Об этом сообщило издание New York Post.

Такой простой шаг активирует функцию Facedown Detection, которую Apple представила еще в 2019 году вместе с обновлением iOS 9.

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Эта функция работает так: когда телефон лежит экраном вниз, дисплей не включается при поступлении уведомлений. Это особенно полезно для тех, кто постоянно получает письма или сообщения в мессенджерах. Благодаря этому снижается количество лишних включений экрана, которые являются одним из главных потребителей энергии.

Функция использует встроенные датчики — те самые, что отключают экран, когда вы подносите телефон к уху во время звонка. Вибрация или звуковое оповещение остаются активными, поэтому пользователь все равно узнает о новых сообщениях.

Кроме этого, специалисты советуют ограничить количество активных уведомлений в настройках или воспользоваться опцией «Запланированный отчет», которая отправляет сводки в удобное для пользователя время.

Напомним, ранее мы сообщали, что владельцы iPhone годами смотрели на прогноз в фирменном приложении Apple и были уверены, что процент рядом с дождевой иконкой означает вероятность осадков. Однако оказалось, что все не так просто.

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