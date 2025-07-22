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- Наука и IT
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Почему смартфон разряжается ночью и как это остановить
Если смартфон теряет заряд по ночам вероятно есть активные нежелательные фоновые процессы.
Современные смартфоны имеют неприятную привычку терять заряд даже ночью, когда владелец давно не пользуется устройством. Это явление стало настолько распространенным, что многие просто смирились с необходимостью чаще ставить телефон на зарядку. Но дело не только в автоматических обновлениях приложений.
Об этом пишет iTechua
Даже во время вашего сна телефон не отдыхает: мессенджеры, электронная почта, социальные сети постоянно проверяют новые сообщения и синхронизируют данные. Кроме того, фоновые службы локации, Wi-Fi, Bluetooth и мобильный интернет продолжают работать, расходуя заряд. В среднем за ночь устройство может потерять до 20% энергии.
Ситуация усугубляется, если аккумулятор уже изношен или имеет пониженную емкость. Такой элемент питания особенно чувствителен к температурам — как чрезмерному холоду, так и жаре.
Однако наиболее тревожным является то, что иногда телефон активно «сливает» батарею через бесплатные VPN-приложения. Некоторые из них используют ваше устройство как прокси-сервер, через который проходит сторонний интернет-трафик — обычно для серого или даже незаконного использования. Это не только вызывает постоянную нагрузку на процессор и модуль связи, но и создает риск, что ваш IP-адрес используют для мошеннических действий или спам-рассылок.
Чтобы проверить, виновато ли в быстрой разрядке именно фоновое подключение, стоит провести простой эксперимент: поставить телефон в ночное время в режим «в самолете». Если после этого заряд не исчезает — значит, проблему стоит искать именно среди активных соединений.
Для уменьшения ночного потребления энергии стоит
Удалить сомнительные VPN-приложения.
Сбросить настройки сети.
Включить режим энергосбережения.
Отключить ненужные сервисы на ночь (GPS, мобильный интернет, Bluetooth).
Ограничить фоновую активность для «прожорливых» приложений.
Напомним, ранее мы писали о том, что класть смартфон экраном вниз полезнодля защиты личных данных, уменьшения отвлечений от уведомлений и экономии заряда батареи. Это помогает сохранить концентрацию, продлить работу аккумулятора и поддержать здоровый баланс между пользованием гаджетом и реальным миром.