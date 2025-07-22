Почему смартфон разряжается ночью и как это остановить

Смартфон / © Pixabay

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Современные смартфоны имеют неприятную привычку терять заряд даже ночью, когда владелец давно не пользуется устройством. Это явление стало настолько распространенным, что многие просто смирились с необходимостью чаще ставить телефон на зарядку. Но дело не только в автоматических обновлениях приложений.

Об этом пишет iTechua

Даже во время вашего сна телефон не отдыхает: мессенджеры, электронная почта, социальные сети постоянно проверяют новые сообщения и синхронизируют данные. Кроме того, фоновые службы локации, Wi-Fi, Bluetooth и мобильный интернет продолжают работать, расходуя заряд. В среднем за ночь устройство может потерять до 20% энергии.

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Ситуация усугубляется, если аккумулятор уже изношен или имеет пониженную емкость. Такой элемент питания особенно чувствителен к температурам — как чрезмерному холоду, так и жаре.

Однако наиболее тревожным является то, что иногда телефон активно «сливает» батарею через бесплатные VPN-приложения. Некоторые из них используют ваше устройство как прокси-сервер, через который проходит сторонний интернет-трафик — обычно для серого или даже незаконного использования. Это не только вызывает постоянную нагрузку на процессор и модуль связи, но и создает риск, что ваш IP-адрес используют для мошеннических действий или спам-рассылок.

Чтобы проверить, виновато ли в быстрой разрядке именно фоновое подключение, стоит провести простой эксперимент: поставить телефон в ночное время в режим «в самолете». Если после этого заряд не исчезает — значит, проблему стоит искать именно среди активных соединений.

Для уменьшения ночного потребления энергии стоит

Удалить сомнительные VPN-приложения.

Сбросить настройки сети.

Включить режим энергосбережения.

Отключить ненужные сервисы на ночь (GPS, мобильный интернет, Bluetooth).

Ограничить фоновую активность для «прожорливых» приложений.

Напомним, ранее мы писали о том, что класть смартфон экраном вниз полезнодля защиты личных данных, уменьшения отвлечений от уведомлений и экономии заряда батареи. Это помогает сохранить концентрацию, продлить работу аккумулятора и поддержать здоровый баланс между пользованием гаджетом и реальным миром.

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