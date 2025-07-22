Безалкогольное пиво за рулем: что угрожает водителю

Можно садиться за руль после безалкогольного пива

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Садиться за руль после употребления безалкогольного пива закон не запрещает. Однако все зависит от количества и поведения водителя.

Об этом идет речь на avtodream.

В патрульной полиции подтверждают, что ситуация с безалкогольным пивом за рулем не так проста.

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Старший инспектор из Днепра, который служит на дороге более 6 лет, рассказал, что постоянно фиксирует по несколько пьяных водителей за рулем.

«Но не все из них реально употребляли алкоголь. Иногда срабатывает еда, квас или то самое безалкогольное пиво. Бывали случаи, когда алкотестер показывал до 0,3 промилле после двух литров такого напитка», — говорит полицейский.

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В Украине разрешено максимум 0,2 промилле. Превышение этой нормы подпадает под наказание, в частности штрафом.

Запах хмеля или солода может дать старт проверке даже если алкотестер покажет ноль. И, как показывает практика, патрульные не всегда спокойно реагируют.

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«Хочешь избежать проблем — не отказывайся от медосмотра. Ибо как только человек говорит „нет“ по просьбе пройти тест, автоматически подпадает под 130 статью КУоАП. Штраф 17 тыс. грн. Плюс год без прав», — объясняет полицейский.

Употребление безалкогольного пива за рулем само по себе законом не запрещено. Но все зависит от количества. И поведения после этого. Если открыл бутылку, лучше не садиться за руль час-два. Не рискуй по пустякам.

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