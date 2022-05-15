Джонсон поздравил Украину с победой на "Евровидении"

Британский премьер-министр отметил, что голосование на песенном конкурсе было демонстрацией поддержки Украины в борьбе за свободу.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал успех Kalush Orchestra на песенном конкурсе "Евровидение" не только результатом талантливого выступления, но и отражением той поддержки, которую Украина имеет в войне, которую она вынуждена вести против российской агрессии.
Об этом Борис Джонсон написал в своем микроблоге в Twitter.
"Поздравляем Украину с победой! Это яркое отражение не только вашего таланта, но и неуклонной поддержки вашей борьбы за свободу", — подчеркнул британский премьер.
Борис Джонсон также заявил, что невероятно гордится достойным выступлением представителя своей страны – Сэма Райдера, выступление которого он назвал "блестящим".
Отдых в Украине для исполнения @Eurovision Song Contest 2022.— Boris Johnson (@BorisJohnson) May 14, 2022
Это clear reflection not just your talent, а беззаконня support for your fight for freedom.
Incredibly proud @SamRyderMusic and how he brilliantly represented the UK tonight.
Напомним, ранее Украинский президент выразил уверенность, что вскоре состоится победа в битве с врагом и в следующем году Украина будет принимать "Евровидение" в отстроенном Мариуполе.
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