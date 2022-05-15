Джонсон привітав Україну з перемогою на “Євробаченні”

Джонсон привітав Україну з перемогою на “Євробаченні”

Британський прем’єр-міністр відзначив, що голосування на пісенному конкурсі було демонстрацією підтримки України в боротьбі за свободу голосуванням

Прем’єр-міністр Великої Британії назвав успіх Kalush Orchestra на пісенному конкурсі “Євробачення” не тільки результатом талановитого виступу, але й відображенням тієї підтримки, яку має Україна у війні, яку вона змушена вести проти російської агресії.

Про це Борис Джонсон написав у своєму мікроблозі в Twitter.

“Вітаємо Україну з перемогою! Це яскраве відображення не лише вашого таланту, а й непохитної підтримки вашої боротьби за свободу”, - наголосив британський прем’єр.

Борис Джонсон також заявив, що неймовірно пишається гідним виступом представника своєї країни - Сема Райдера, виступ якого він назвав "блискучим".

Нагадаємо, раніше Український президент висловив впевненість, що невдовзі відбудеться перемога у битві з ворогом і наступного року Україна прийматиме “Євробачення” у відбудованому Маріуполі.

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