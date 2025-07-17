Фронтмен Coldplay случайно показал измену директора компании: видео завирусилось в соцсетях

Камера «поцелуев» разоблачила роман CEO с HR-кой перед тысячами зрителей / © dailymail.co.uk

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Во время недавнего концерта Coldplay на стадионе Жиллетт в Бостоне, фронтмен группы Крис Мартин застал неожиданно одну застенчивую пару, обратив к ним свою «камеру поцелуев». Видео этого момента, опубликованное в TikTok, мгновенно стало вирусным. Оно набрало более 19 миллионов просмотров. Вероятно, камера «разоблачила» исполнительного директора IT-компании, который изменял своей жене с HR-менеджершей.

Об этом пишет Daily Mail.

Застенчивость или роман?

Крис Мартин осматривал толпу с помощью большого экрана, когда камера выхватила обнимающуюся пару, которая покачивалась в такт музыке. Увидев себя на экране перед тысячами зрителей, дуэт выглядел испуганным.

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«О, посмотрите на этих двоих! О что?» - воскликнул Мартин, когда они стали прикрывать лицо и нырять за барьер.

Музыкант пошутил, что у них «или роман», или они просто очень застенчивы.

Некоторые паблики сообщают, что камера показала на весь стадион, как директор IT-компании Astronomer Энди Байрон стоял в объятиях из HR компании Кристин Кебот. В то же время его жена сидела дома с двумя детьми.

Мировой тур Coldplay

В настоящее время Coldplay находятся в США в рамках своего рекордного мирового тура Music Of The Spheres. После выступлений в Мэдисоне, Нэшвили и Майами, группа вернется в Великобританию для серии августовских концертов.

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Этот тур подтверждает их статус одних из самых успешных артистов современности: Coldplay возглавили список исполнителей, которые больше всего заработали на живых концертах в этом году.

Напомним, в Киеве блогерша сообщила о якобы силовой мобилизации своего парня, 31-летнего Дениса. По ее словам, мужчину остановили неизвестные в форме полиции, которые без объяснений потребовали показать телефоны и вещи. Когда Денис попытался скрыться, его затащили в авто, а девушку оттолкнули.