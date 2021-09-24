Глобальный протест: соратники Греты Тунберг вышли на массовые демонстрации

Акции протеста пройдут почти в полторы тысячи городах во всем мире.

В пятницу, 24 сентября, экоактивисты во всем мире вышли на демонстрации, требуя уменьшить чрезмерные выбросы в атмосферу углекислого газа.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Самая массовая акция состоялась в Берлине. На поляне у Бундестага собрались тысячи молодых экоактивистов, которые, в частности, хотят напомнить о своих требованиях накануне выборов в парламент, которые состоятся в воскресенье, 26 сентября.

К ним присоединилась шведская тинейджерка Грета Тунберг, которая считается лицом глобального экодвижения.

Несколько сотен демонстрантов собрались также в Риме и Лондоне, пройдя маршем по центральным улицам столицы.

Всего ожидается, что экодемонстрации охватят почти полторы тысячи городов во всем мире.

Экоактивисты требуют от политиков немедленных действий, чтобы остановить изменения климата. Протестующие считают, что корень проблемы — чрезмерные выбросы в атмосферу углекислого газа.

Новости мира: во многих странах начался глобальный экопротест - самая массовая акция в Берлине

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