Госсекретарь США Рубио провел телефонный разговор с Лавровым

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марк Рубио провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США.

"Госсекретарь США Марко Рубио сегодня провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Лавровым", – заявили в Госдепе.

В сообщении указывается, что госсекретарь проинформировал Россию о военных сдерживающих операциях США против поддерживаемых Ираном хуситов.

Кроме того, Рубио заявил, что дальнейшие атаки хуситов на американские военные и коммерческие суда в Красном море не останутся без ответа.

Также стороны обсудили дальнейшие шаги после недавних встреч в Саудовской Аравии и согласились продолжить работу по возобновлению коммуникации между Соединенными Штатами и РФ.

Ранее сообщалось, что Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры о прекращении огня предусматривают уступки обеих сторон.

Мы ранее информировали, что Рубио ответил, когда будут обсуждать вопросы обеспечения безопасности Украины.

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