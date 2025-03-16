Держсекретар США Рубіо провів телефонну розмову з Лавровим

Сторони обговорили низку питань.
Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо провів телефонну розмову з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим.
Про це йдеться у повідомленні Державного департаменту США.
"Держсекретар США Марко Рубіо сьогодні провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Лавровим", - заявили у Держдепі.
У повідомленні вказується, що держсекретар поінформував Росію про військові стримувальні операції США проти підтримуваних Іраном хуситів.
Крім того, Рубіо заявив, що подальші атаки хуситів на американські військові й комерційні судна в Червоному морі не залишаться без відповіді.
Також сторони обговорили подальші кроки після нещодавніх зустрічей у Саудівській Аравії та погодилися продовжити роботу над відновленням комунікації між Сполученими Штатами та РФ.
Раніше повідомлялося, що Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що переговори про припинення вогню передбачають поступки обох сторін.
Ми раніше інформували, що Рубіо відповів, коли будуть обговорювати питання гарантування безпеки України.
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