Держсекретар США Рубіо провів телефонну розмову з Лавровим

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо провів телефонну розмову з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Про це йдеться у повідомленні Державного департаменту США.

"Держсекретар США Марко Рубіо сьогодні провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Лавровим", - заявили у Держдепі.

У повідомленні вказується, що держсекретар поінформував Росію про військові стримувальні операції США проти підтримуваних Іраном хуситів.

Крім того, Рубіо заявив, що подальші атаки хуситів на американські військові й комерційні судна в Червоному морі не залишаться без відповіді.

Також сторони обговорили подальші кроки після нещодавніх зустрічей у Саудівській Аравії та погодилися продовжити роботу над відновленням комунікації між Сполученими Штатами та РФ.

Раніше повідомлялося, що Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що п ереговори про припинення вогню передбачають поступки обох сторін.

Ми раніше інформували, що Рубіо відповів, коли будуть обговорювати питання гарантування безпеки України.

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