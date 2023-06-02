Искусственный интеллект определил вес Ким Чен Ина

В Южной Корее с помощью программного обеспечения на основе искусственного интеллекта (ИИ) определили вес лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. ИИ считает, что лидер КНДР в середине мая весил 140 кг.

Об этом сообщает Sky News.

"Во время публичного выступления 16 мая он выглядел уставшим, с четкими темными кругами под глазами, и, по оценкам ИИ, весил более 140 кг", — заявил журналистам член парламентского комитета по разведке Ю Сан Бум после брифинга, проведенного Национальной разведывательной службой.

Политик не сказал, какое программное обеспечение использовали для определения веса руководителя КНДР. По его словам, северокорейский лидер, очевидно, страдает "тяжелым" расстройством сна.

Ранее разведывательное агентство Южной Кореи заявило, что Ким слишком много курит и продолжает набирать вес, несмотря на то, что он якобы сел на диету.

Напомним, голодающие граждане Северной Кореи раскритиковали 9-летнюю Ким Джу Аэ – дочь Ким Чен Ына за то, что она "пухлая, как месяц" и отличается от рядовых детей и людей, которые не могут есть трижды в день из-за нехватки пищи .

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