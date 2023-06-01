Ким Чен Ын объедается деликатесами, много курит и быстро набирает вес - разведка

Диктатор, очевидно, испытывает серьезные проблемы со здоровьем.
Лидер КНДР Ким Чен Ын нечасто появляется на публике, но каждый раз разительно отличается от других жителей Северной Кореи. Разведывательное агентство Южной Кореи заявило, что Ким слишком много курит и продолжает набирать вес, несмотря на слухи о том, что он якобы сел на диету.
Об этом пишет Daily Mail.
По данным разведки, Ким Чен Ин страдает бессонницей, весит более 140 кг и становится зависимым от сигарет и алкоголя.
Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) представила отчет, в котором утверждается, что в последнее время отслеживается крупный импорт иностранных сигарет и дорогих закусок в КНДР, несмотря на продовольственный кризис в стране. Особенно часто в КНДР импортируют Marlboro и Dunhill.
Шпионское агентство Южной Кореи заявило, что следит за здоровьем Кима и считает, что он страдает бессонницей.
"Основываясь на том факте, что власти Северной Кореи активно собирали последнюю медицинскую информацию, в том числе и о таких лекарствах как золпидем, используемый для лечения нарушений сна, NIS считает, что у Кима бессонница", — сказал Ю Сан Бом из правящей Партии народной власти журналистам страны после закрытого брифинга.
"Ким Чен Ын казался очень уставшим, с заметными темными кругами под глазами во время своего публичного выступления 16 мая", — сказал Ю журналистам.
Он сказал, что спецслужба изучила последние фотографии Кима и оценила его вес примерно в 140 кг.
Южнокорейские аналитики следили за царапинами и синяками, появившимися на руке и предплечье Кима. Ю сказал, что это следы вызванной стрессом аллергии и дерматита.
Напомним, голодающие граждане Северной Кореи раскритиковали 9-летнюю Ким Джу Аэ – дочь Ким Чен Ына за то, что она "пухлая, как месяц" и отличается от обычных детей и людей, которые не могут есть трижды в день из-за нехватки пищи.
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