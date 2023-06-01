Ким Чен Ын объедается деликатесами, много курит и быстро набирает вес - разведка

Лидер КНДР Ким Чен Ын нечасто появляется на публике, но каждый раз разительно отличается от других жителей Северной Кореи. Разведывательное агентство Южной Кореи заявило, что Ким слишком много курит и продолжает набирать вес, несмотря на слухи о том, что он якобы сел на диету.

Об этом пишет Daily Mail.

По данным разведки, Ким Чен Ин страдает бессонницей, весит более 140 кг и становится зависимым от сигарет и алкоголя.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) представила отчет, в котором утверждается, что в последнее время отслеживается крупный импорт иностранных сигарет и дорогих закусок в КНДР, несмотря на продовольственный кризис в стране. Особенно часто в КНДР импортируют Marlboro и Dunhill.

Шпионское агентство Южной Кореи заявило, что следит за здоровьем Кима и считает, что он страдает бессонницей.

"Основываясь на том факте, что власти Северной Кореи активно собирали последнюю медицинскую информацию, в том числе и о таких лекарствах как золпидем, используемый для лечения нарушений сна, NIS считает, что у Кима бессонница", — сказал Ю Сан Бом из правящей Партии народной власти журналистам страны после закрытого брифинга.

"Ким Чен Ын казался очень уставшим, с заметными темными кругами под глазами во время своего публичного выступления 16 мая", — сказал Ю журналистам.

Он сказал, что спецслужба изучила последние фотографии Кима и оценила его вес примерно в 140 кг.

Южнокорейские аналитики следили за царапинами и синяками, появившимися на руке и предплечье Кима. Ю сказал, что это следы вызванной стрессом аллергии и дерматита.

Напомним, голодающие граждане Северной Кореи раскритиковали 9-летнюю Ким Джу Аэ – дочь Ким Чен Ына за то, что она "пухлая, как месяц" и отличается от обычных детей и людей, которые не могут есть трижды в день из-за нехватки пищи.

Читайте также: