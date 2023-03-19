Истребители НАТО снова перехватили самолеты РФ вблизи Эстонии

Британские и немецкие истребители перехватили российские самолеты, совершавшие полет вблизи воздушного пространства Эстонии.

Об этом сообщили в пресс-службе Королевских ВВС Великобритании (RAF).

Отмечается, что истребители НАТО перехватили у побережья Эстонии уже второй раз на этой неделе.



"17 марта пара самолетов НАТО вылетела на перехват российского военного пассажирского самолета Ту-134, известного под названием "Красти", его сопровождали два истребителя Су-27 Фланкер и военно-транспортный самолет Ан-12 Куб", — говорится в сообщении.



Российские самолеты были перехвачены в непосредственной близости от эстонского воздушного пространства.



В ВВС Британии уточнили, что их военная авиация совместно с ВВС Германии проводит совместное воздушное патрулирование НАТО, и перехват является "обычной миссией НАТО для Тайфунов и является подтверждением того, что Великобритания и Германия вместе с другими союзниками по НАТО поддерживают своего эстонского союзника в это напряженное время".

Напомним, 14 марта два реактивных самолета Typhoon – один британский и один немецкий – отреагировали на российский самолет после того, как он не вышел на связь с эстонским диспетчером воздушного движения вблизи воздушного пространства страны НАТО.

Такие перехваты случались часто и до того, как Россия вторглась в Украину. Самолеты НАТО ежегодно совершали около 400 перехватов российских самолетов. Но этот инцидент произошел на фоне обострения напряженности после столкновения российского самолета и американского беспилотника над Черным морем.

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