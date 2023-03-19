Винищувачі НАТО знову перехопили літаки РФ поблизу Естонії

Британські та німецькі винищувачі перехопили російські літаки, які здійснювали політ поблизу повітряного простору Естонії.

Про це повідомили у пресслужбі Королівських ВПС Великої Британії (RAF).

Зазначається, що винищувачі НАТО здійснили перехоплення біля узбережжя Естонії вже вдруге цього тижня.



"17 березня пара літаків НАТО вилетіла на перехоплення російського військового пасажирського літака Ту-134, відомого під назвою "Красті", його супроводжували два винищувачі Су-27 Фланкер і військово-транспортний літак Ан-12 Куб", - йдеться в повідомленні.



Російські літаки були перехоплені у безпосередній близькості від естонського повітряного простору.



У ВПС Британії уточнили, що їхня військова авіація спільно з ВПС Німеччини проводить спільне повітряне патрулювання НАТО, і перехоплення є "звичайною місією НАТО для Тайфунів і є підтвердженням того, що Великобританія та Німеччина разом з іншими союзниками по НАТО підтримують свого естонського союзника в цей напружений час".

Нагадаємо, 14 березня два реактивні літаки Typhoon - один британський і один німецький - відреагували на російський літак після того, як він не вийшов на зв’язок з естонським диспетчером повітряного руху поблизу повітряного простору країни НАТО.

Такі перехоплення траплялися часто і до того, як Росія вторглася до України. Літаки НАТО щорічно робили близько 400 перехоплень російських літаків. Але цей інцидент стався на тлі загострення напруженості після зіткнення російського літака та американського безпілотника над Чорним морем.

Чи домовився про винищувачі? Підсумки євротуру Зеленського

Читайте також: