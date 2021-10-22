Из-за сильного ветра обрушилась часть зубцов Кремля: видео

Спасатели предупреждали горожан о сильных порывов ветра.

В Кремле обвалилась часть зубцов из-за ветра.

Об этом в "Твиттере" сообщат РБК.Росия.

Часть Мерлони на стенах Кремля обвалилась из-за сильного ветра. Отмечается, что ветер снес строительные леса под проведение реставрационных работ. Пострадавших нет.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что сорванные ветром строительные леса были установлены на кремлевской стене, недалеко от Мавзолея и Спасской башни.

К слову, спасатели предупреждали жителей Москвы о сильных порывов ветра — до 20 метров в секунду.

В соцсетях появились фото и видео с Обрушение строительных лесов в Кремль из-за сильного ветра. Очевидцы пишут, что из-за порыва ветра в Кремлевское стены отвалился зубец. pic.twitter.com/E3xbkxWxu3 — РБК (@ru_rbc) October 22, 2021

Как сообщалось, ранее в Каменце-Подольском ураганный ветер снес башню на символе города — старинной крепости. -За поваленных деревьев и порванные провода город уже сутки без света.

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