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Из-за сильного ветра обрушилась часть зубцов Кремля: видео

Из-за сильного ветра обрушилась часть зубцов Кремля: видео

pixabay.com

Спасатели предупреждали горожан о сильных порывов ветра.

В Кремле обвалилась часть зубцов из-за ветра.

Об этом в "Твиттере" сообщат РБК.Росия.

Часть Мерлони на стенах Кремля обвалилась из-за сильного ветра. Отмечается, что ветер снес строительные леса под проведение реставрационных работ. Пострадавших нет.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что сорванные ветром строительные леса были установлены на кремлевской стене, недалеко от Мавзолея и Спасской башни.

К слову, спасатели предупреждали жителей Москвы о сильных порывов ветра — до 20 метров в секунду.

Как сообщалось, ранее в Каменце-Подольском ураганный ветер снес башню на символе города — старинной крепости. -За поваленных деревьев и порванные провода город уже сутки без света.

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