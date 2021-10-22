Через сильний вітер обвалилася частина зубців Кремля: відео

Рятувальники попереджали містян про сильні пориви вітру.

У Кремлі обвалилася частина зубців через вітер.

Про це у "Твіттері" повідомлє РБК.Росія.

Частина мерлонів на стінах Кремля обвалилася через сильний вітер. Зазначається, що вітер зніс будівельні ліси під проведення реставраційних робіт. Постраждалих немає.

На кадрах, опублікованих в Мережі, видно, що зірвані вітром будівельні ліси були встановлені на кремлівській стіні, недалеко від Мавзолею і Спаської вежі.

До слова, рятувальники попереджали мешканців Москви про сильні пориви вітру - до 20 метрів у секунду.

В соцсетях появились фото и видео с обрушением строительных лесов у Кремля из-за сильного ветра. Очевидцы пишут, что из-за порыва ветра у кремлевской стены отвалился зубец. pic.twitter.com/E3xbkxWxu3 — РБК (@ru_rbc) October 22, 2021

Як повідомлялося, раніше у Кам’янці-Подільському ураганний вітер зніс вежу на символі міста – старовинній фортеці. Через повалені дерева і порвані дроти місто вже добу без світла.

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