Через сильний вітер обвалилася частина зубців Кремля: відео

Рятувальники попереджали містян про сильні пориви вітру.
У Кремлі обвалилася частина зубців через вітер.
Про це у "Твіттері" повідомлє РБК.Росія.
Частина мерлонів на стінах Кремля обвалилася через сильний вітер. Зазначається, що вітер зніс будівельні ліси під проведення реставраційних робіт. Постраждалих немає.
На кадрах, опублікованих в Мережі, видно, що зірвані вітром будівельні ліси були встановлені на кремлівській стіні, недалеко від Мавзолею і Спаської вежі.
До слова, рятувальники попереджали мешканців Москви про сильні пориви вітру - до 20 метрів у секунду.
В соцсетях появились фото и видео с обрушением строительных лесов у Кремля из-за сильного ветра. Очевидцы пишут, что из-за порыва ветра у кремлевской стены отвалился зубец. pic.twitter.com/E3xbkxWxu3— РБК (@ru_rbc) October 22, 2021
Як повідомлялося, раніше у Кам’янці-Подільському ураганний вітер зніс вежу на символі міста – старовинній фортеці. Через повалені дерева і порвані дроти місто вже добу без світла.