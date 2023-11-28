Как навсегда прекратить загрязнение Земли пластиком – исследование

За последние 70 лет мы произвели более 10 млрд тонн пластика. Так, к 2050 г. их объем пластиковых отходов может возрасти на 60%.

Об этом пишет The Washington Post.

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В период с 1950 по 2021 год человечество произвело около 11 миллиардов тонн первоначального пластика – это вес 110 000 авианосцев США. Только около 2 миллиардов тонн из них все еще используется. Остальные – около 8,7 миллиарда тонн – составляют отходы:

71% оказался на свалках или где-то еще в окружающей среде, включая океан;

12% процентов было переработано;

17% процентов сгорело.

Но теперь есть надежда, что это накопление можно остановить. Дело в том, что в прошлом году более 175 стран согласились разработать международный договор, юридически обязывающий положить конец пластиковому загрязнению до 2040 года. Предварительно, с помощью комплексных мер страны могут достичь сокращения ежегодных пластиковых отходов более чем на 87%.

По словам ученых Калифорнийского университета, наиболее эффективные мероприятия:

требование о том, чтобы все новые пластиковые изделия содержали не менее 30 процентов переработанного пластика;

ограничить производство пластика уровнем 2025 года;

высокий потребительский налог на пластик.

Подсчитали, что подобные меры позволят сократить количество неуправляемых пластиковых отходов по меньшей мере на 78 миллионов тонн.

"Если мы используем доходы от этого налога для инвестирования 50 млрд долларов в глобальную инфраструктуру отходов, мы могли бы сократить загрязнение окружающей среды до одной трети по сравнению с обычным сценарием", – акцентируют исследователи.

Добавляется, что запрет только на полистирол позволит сократить количество пластиковых отходов на 500 000 тонн к 2050 году, а одноразовые пластмассы, изготовленные из других полимеров, таких как полипропилен, может сократить загрязнение на 13,7 миллиона тонн. В то же время такие запреты, хоть и полезны, не способны критически изменить ситуацию без внедрения других мер.