Канцлер Германии отклонил предложение Байдена обсудить Украину – Spiegel

Также издание пишет, что директор ЦРУ Уильям Бернс призвал Шольца активнее противодействовать России.

Президент Соединенных Штатов Джо Байдена предлагал канцлеру Германии Олафу Шольцу обсудить ситуацию по поводу Украины, однако Шольц отклонил это предложение.

Об этом сообщает Spiegel.

Свой отказ ехать в Вашингтон канцлер объяснил занятостью и ситуацией с COVID-19. Тем не менее, Шольц совершил визит в Мадрид.

По информации издания, теперь стороны пытаются согласовать более позднюю встречу, которая, предварительно, может состояться в середине февраля.

Также Spiegel пишет, что во время посещения Берлина директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс призвал Шольца активнее противодействовать России.

Представители правительства ФРГ отказались комментировать данную информацию.

Как добавляет Reuters, 25 января в Берлине Шольц встретится с президентом Франции Макроном. Среди тем переговоров будет фигурировать и Украина.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, о чем спрашивал Лаврова на встрече, и какой получил ответ.

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