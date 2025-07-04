Китай готовится к принудительному извлечению органов человека / © dailymail.co.uk

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Китай значительно расширяет мощности трансплантации органов в Синьцзяне. Это вызывает острую критику и беспокойство правозащитников, подозревающих принудительное изъятие органов у узников совести. Это происходит, несмотря на крайне низкий уровень добровольного донорства в регионе и историю обвинений в подобных злоупотреблениях.

Об этом пишет Daily Mail.

Хотя в 2015 году Китай заявил о прекращении использования органов казненных заключенных, это заявление не подкрепило никаких правовых изменений. Изъятие органов у узников совести никогда прямо не запрещалось. Это может свидетельствовать о том, что расширение возможностей для трансплантации используется для сбора органов у людей, находящихся под принуждением.

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Подозрительные медицинские обследования и отсутствие согласия

Правозащитники рассказывают, что уйгурским мусульманам в китайских лагерях принудительно производят медицинские анализы, такие как анализы крови и УЗИ. Эти обследования, похоже, необходимы, чтобы проверить, подходят ли их органы для пересадки.

Дэвид Мейтас, известный юрист и номинант на Нобелевскую премию мира, давно изучающий принудительное изъятие органов в Китае, говорит: «В тюрьмах Синьцзяна нет смысла говорить о добровольном согласии». Он подчеркивает, что любые заявления о добровольном донорстве в таких условиях должны вызывать сомнения.

Профессор Венди Роджерс из ETAC добавляет, что «просто нет никакого оправдания для такого роста возможностей трансплантации, учитывая официальный уровень донорства органов в регионе, который значительно ниже среднего показателя по стране». Доктор Майя Миталипова, генетик, свидетельствовавшая перед Конгрессом США, считает, что это может быть «извлечение органов в промышленных масштабах при государственном контроле».

Масштабы расширения и международная реакция

Пекин продолжает отрицать обвинения, однако запланированное расширение включает в себя девять больниц в Синьцзяне. Семь из которых будут проводить трансплантацию сердца, пять — легких, четыре — печени, а пять — почек и поджелудочной железы до 2030 года. Критики считают, что эта сеть значительно превысит потребности местного населения.

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По оценкам, ежегодно в Китае производится от 60 000 до 100 000 трансплантаций, что гораздо больше, чем может обеспечить официальная система донорства. С 2006 года основными жертвами насильственного изъятия органов были последователи буддийской практики Фалуньгун, а ныне уйгурское население находится под угрозой.

Организация Объединенных Наций и несколько демократических правительств неоднократно выражали обеспокоенность достоверными сообщениями о насильственном изъятии органов. В июне 2021 года 12 специальных докладчиков ООН и экспертов по правам человека избивали тревогу из-за того, что представители меньшинств, находящихся под стражей в Китае, подвергаются анализам крови и сканированию органов без их согласия. А результаты вносятся в национальную базу данных по распределению органов.

Законодательные действия и свидетельства жертв

В США также наблюдается политический импульс: в марте 2025 года внесен Закон о защите Фалуньгун, а в мае Палата представителей приняла Закон о прекращении насильственного изъятия органов. Законодательство, запрещающее сотрудничество с китайскими трансплантационными учреждениями, также принято в Аризоне, Техасе, Юте, Айдахо и Теннесси.

Активисты призывают международное сообщество давить на Пекин для достижения полной прозрачности относительно планов расширения в Синьцзяне.

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Одним из таких свидетельств является история Чена, последователя Фалуньгун, который провел несколько лет заключения и, как он утверждает, был насильственно использован в качестве донор нескольких органов. Во время одного из заключенных Ченг был доставлен в больницу, где его заставляли подписать согласие на операцию. После отказа ему ввели неизвестное вещество, и он очнулся с огромным разрезом на груди. Медицинские обследования в США подтвердили удаление сегментов печени и лёгких. Фотографии, сделанные, вероятно, шокированной медсестрой, показывают его без сознания и прикованы к постели.

Чен Пэй Мин, жертва принудительного донорства органов, демонстрирует свои шрамы после побега из Китая. / © dailymail.co.uk

В марте 2006 года, перед очередной запланированной операцией, Чену удалось совершить дерзкий побег из больницы, ускользнув от охранника. Это стало началом 14-летнего путешествия к свободе, которое привело его в Таиланд, а затем в Соединенные Штаты в июле 2020 года, где он сейчас выступает защитником ETAC.

Напомним, министр иностранных дел Китая Ван И заявил главе европейской дипломатии Каи Каллас, что Пекин не может позволить себе, чтобы Россия проиграла в Украине, поскольку боится, что США в таком случае переключат все свое внимание на Пекин.