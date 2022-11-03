КНДР осуществила очередной запуск баллистической ракеты

В Японии сработала соответствующая система предупреждения
Северная Корея совершила очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии.
Об этом сообщает издание Yonhap.
Сообщается, что в Японии сработала соответствующая система предупреждения, уведомления которой передаются по телевидению.
Жителей префектур на северо-востоке Японии попросили немедленно пройти в укрытие или в подземные помещения.
Японская береговая охрана позже сообщила, что запущенная Северной Кореей ракета пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане.
Напомним, ранее сообщалось, что США осуждают очередные запуски Северной Кореей баллистических ракет рядом с Республикой Корея и пообещали применить все средства для обеспечения безопасности своих союзников в регионе.
Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на запуски КНДР баллистических ракет и назвали это "безответственным и провокационным шагом" со стороны Пхеньяна.
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