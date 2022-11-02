КНДР выпустила три баллистических ракеты в сторону Японского моря

Ракеты были запущены в тот момент, когда США проводят совместные учения с войсками Южной Кореи.

КНДР осуществила запуск трех баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.

Об этом сообщает издание Yonhap.

Данные по запуску ракет подтвердили в Объединенном комитете начальников штабов.

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В сообщении указывается, что три баллистические ракеты были выпущены военными Северной Кореи в сторону Японского моря, одна из которых упала недалеко от города Сокчхо.

КНДР осуществила пуски ракет в тот момент, когда США проводят совместные учения с войсками Южной Кореи.

Напомним, ранее сообщалось, что США и Южная Корея начали крупнейшие в истории совместные военные учения.

Позже Северная Корея пообещала применить ядерное оружие, чтобы США и Южная Корея "заплатили самую ужасную цену в истории".