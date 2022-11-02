КНДР выпустила три баллистических ракеты в сторону Японского моря

Ракеты были запущены в тот момент, когда США проводят совместные учения с войсками Южной Кореи.
КНДР осуществила запуск трех баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.
Об этом сообщает издание Yonhap.
Данные по запуску ракет подтвердили в Объединенном комитете начальников штабов.
В сообщении указывается, что три баллистические ракеты были выпущены военными Северной Кореи в сторону Японского моря, одна из которых упала недалеко от города Сокчхо.
КНДР осуществила пуски ракет в тот момент, когда США проводят совместные учения с войсками Южной Кореи.
Напомним, ранее сообщалось, что США и Южная Корея начали крупнейшие в истории совместные военные учения.
Позже Северная Корея пообещала применить ядерное оружие, чтобы США и Южная Корея "заплатили самую ужасную цену в истории".