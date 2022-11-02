На выборах в Израиле лидирует партия бывшего премьера Нетаньяху – эксзитпол

Бывший премьер Нетаньяху может возглавить правую коалицию в Кнессете

На выборах в парламент Израиля лидирует партия бывшего премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху "Ликуд", исповедующего благосклонную политику по отношению к России и против поставок оружия Украине.

Об этом сообщает издание Jerusalem Post со ссылкой на данные эксзитполов.

По результатам эксзитполов партия Нетаньяху набирает 30 мандатов в Кнессете, второе место с 22 мандатами занимает политсила действующего премьера Яира Лапида "Эш Атид".

Среди союзников по коалиции Нетаньяху могут быть партия "Религиозные сионисты", единственный список ультраортодоксальных партий Яхадут ха-Тора и ультрарелигиозная "Шас", с которыми он уже провел переговоры.

Данные экзитпола показывают, что вместе они набирают 61 мандат из 120.

Отметим, что Биньямин Нетаньяху относит негативно поставки Украине любого оружия для защиты от российской агрессии. Ранее он заявлял, что переданное Украине оружие может оказаться в Иране.

Напомним, ранее сообщалось, что в Израиле начались парламентские выборы — изменится ли политика в отношении Украины.

Также мы ранее информировали, что Саудовская Аравия заявила, что Иран скоро нападет на нее и Ирак.