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Астрологический прогноз на 2 ноября

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Астрологический прогноз на 2 ноября

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день неблагоприятен для новых начинаний – на успех в них рассчитывать не приходится, перспективными окажутся только те проекты, которые уже находятся в работе. От принятия важных решений – как делового, так и личного свойства – сегодня лучше отказаться: велик риск принять желаемое за действительное и совершить ошибку. По этой же причине не стоит совершать финансовые операции – вместо прибыли можно получить убытки. 

Символ дня: нетопырь. 

Стихия дня: Огонь. 

Энергетика дня: пассивный день. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: коричневый, каштановый. 

Счастливые камни дня: александрит, раухтопаз, змеевик. 

За какую часть тела отвечает: грудина. 

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических сердечно-сосудистых заболеваний – необходимо заранее принять превентивные меры. 

Сны дня: сны нынешней ночи могут быть мрачными и пугающими, но, к счастью, не сбудутся, поэтому не нужно принимать их близко к сердцу. 

Стрижка дня: день неблагоприятен для стрижки. 

Афоризм дня: "Не стоит ненавидеть врагов – эмоции мешают думать" (Аль Пачино). 

Ангел-хранитель дня: Амас – исполняет желания. 

Магия и мистика дня: день благоприятен для любой магии, кроме любовной. 

Табу дня: разбитое зеркало сулит несчастье. 

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Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
541
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