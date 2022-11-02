Астрологический прогноз на 2 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день неблагоприятен для новых начинаний – на успех в них рассчитывать не приходится, перспективными окажутся только те проекты, которые уже находятся в работе. От принятия важных решений – как делового, так и личного свойства – сегодня лучше отказаться: велик риск принять желаемое за действительное и совершить ошибку. По этой же причине не стоит совершать финансовые операции – вместо прибыли можно получить убытки.

Символ дня: нетопырь.

Стихия дня: Огонь.

Энергетика дня: пассивный день.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: коричневый, каштановый.

Счастливые камни дня: александрит, раухтопаз, змеевик.

За какую часть тела отвечает: грудина.

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических сердечно-сосудистых заболеваний – необходимо заранее принять превентивные меры.

Сны дня: сны нынешней ночи могут быть мрачными и пугающими, но, к счастью, не сбудутся, поэтому не нужно принимать их близко к сердцу.

Стрижка дня: день неблагоприятен для стрижки.

Афоризм дня: "Не стоит ненавидеть врагов – эмоции мешают думать" (Аль Пачино).

Ангел-хранитель дня: Амас – исполняет желания.

Магия и мистика дня: день благоприятен для любой магии, кроме любовной.

Табу дня: разбитое зеркало сулит несчастье.

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