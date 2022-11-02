Астрологический прогноз на 2 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день неблагоприятен для новых начинаний – на успех в них рассчитывать не приходится, перспективными окажутся только те проекты, которые уже находятся в работе. От принятия важных решений – как делового, так и личного свойства – сегодня лучше отказаться: велик риск принять желаемое за действительное и совершить ошибку. По этой же причине не стоит совершать финансовые операции – вместо прибыли можно получить убытки.
Символ дня: нетопырь.
Стихия дня: Огонь.
Энергетика дня: пассивный день.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: коричневый, каштановый.
Счастливые камни дня: александрит, раухтопаз, змеевик.
За какую часть тела отвечает: грудина.
Болезни дня: велика вероятность обострения хронических сердечно-сосудистых заболеваний – необходимо заранее принять превентивные меры.
Сны дня: сны нынешней ночи могут быть мрачными и пугающими, но, к счастью, не сбудутся, поэтому не нужно принимать их близко к сердцу.
Стрижка дня: день неблагоприятен для стрижки.
Афоризм дня: "Не стоит ненавидеть врагов – эмоции мешают думать" (Аль Пачино).
Ангел-хранитель дня: Амас – исполняет желания.
Магия и мистика дня: день благоприятен для любой магии, кроме любовной.
Табу дня: разбитое зеркало сулит несчастье.
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