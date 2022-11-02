Астрологічний прогноз на 2 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день несприятливий для нових починань – на успіх у них розраховувати не доводиться, перспективними виявляться ті проєкти, які вже перебувають у роботі. Від прийняття важливих рішень – як ділової, так і особистої якості – сьогодні краще відмовитися: великий ризик прийняти бажане за дійсне і припуститися помилки. З цієї ж причини не варто здійснювати фінансові операції – замість прибутку можна отримати збитки.

Символ дня: нетопир.

Стихія дня: Вогонь.

Енергетика дня: пасивний день

Щасливе число дня: 9.

Щасливі кольори дня: коричневий, каштановий.

Щасливе каміння дня: олександрит, раухтопаз, змійовик.

За яку частину тіла відповідає: груднина.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних серцево-судинних захворювань – необхідно наперед вжити превентивних заходів.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть бути похмурими і моторошними, але, на щастя, не збудуться, тому не треба брати їх близько до серця.

Стрижка дня: несприятливий день для стрижки.

Афоризм дня: "Не варто ненавидіти ворогів – емоції заважають думати" (Аль Пачіно).

Ангел-охоронець дня: Амас – здійснює бажання.

Магія та містика дня: день сприятливий для будь-якої магії, крім любовної.

Табу дня: розбите дзеркало обіцяє нещастя.

Читайте також: