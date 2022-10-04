США созывают Совбез ООН касательно Северной Кореи

Соединенные Штаты просят Совет Безопасности ООН провести открытое заседание по Северной Корее после запуска баллистической ракеты над Японией.

США обратились в Совет Безопасности ООН с просьбой провести в среду, 5 октября, открытое заседание касательно Северной Кореи.

Об этом заявил представитель США после того, как КНДР запустила баллистическую ракету над Японией, пишет Reuters.

Как отмечают дипломаты, какие-либо значительные действия со стороны Совбеза маловероятны.

Совет Безопасности ООН в течение многих лет запрещал Северной Корее проводить ядерные испытания и запуски баллистических ракет, которые с годами ужесточили санкции в отношении Пхеньяна, чтобы попытаться перекрыть финансирование этих программ.

При этом в последние годы Китай и Россия, имеющие право вето, предлагали ослабить санкции ООН в отношении Северной Кореи в гуманитарных целях и побуждать Пхеньян вернуться к международным переговорам, направленным на то, чтобы убедить лидера Ким Чен Ина отказаться от ядерного оружия.

Напомним, что во вторник, 4 октября, Северная Корея запустила баллистическую ракету, пролетевшую над Японией. Страна созвала срочное заседание Совета национальной безопасности.

Предыдущий запуск ракеты КНДР был осуществлен в субботу, 1 октября, в знак протеста против совместных военно-морских учений, состоявшихся на прошлой неделе с участием США и Южной Кореи.