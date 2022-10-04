В Лас-Вегасе "ядерное облако" испугало жителей города (фото)

Жители Лас-Вегаса были напуганы формой облака, видневшегося над городом на закате.

В Лас-Вегасе необычное облако напугало жителей и гостей города. Форма напоминала "ядерный гриб", возникающий после ядерного взрыва.

Об этом сообщили пользователи Twitter, снявшие необычное природное явление на камеру.

"Если вы живете в городе в 65 милях от места испытания ядерной бомбы, облака странной формы могут вызвать стресс" — пишет один из пользователей соцсети.

Если вы живете в городе 65 miles из nuclear bomb test site, неподдельно shaped clouds can be stressful pic.twitter.com/0OQsPN7z6D — Las Vegas Locally (@LasVegasLocally) October 3, 2022

Необычное облако можно было увидеть в десятках километров: из авто, квартиры, во время прогулки и даже из самолета.

Twitter

Twitter

Twitter

Twitter

Позже власти успокоили горожан, отметив, что необычный оранжевый цвет облака вызван солнечным светом.

Напомним, что из-за успехов контрнаступления Украины, Кремль снова пытается посеять страх, намекая на то, что в дальнейшей эскалации может быть задействовано ядерное оружие.