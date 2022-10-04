США скликають Радбез ООН щодо Північної Кореї

Сполучені Штати просять Раду Безпеки ООН провести відкрите засідання стосовно Північної Кореї після запуску балістичної ракети над Японією.

США звернулися до Ради Безпеки ООН з проханням провести в середу, 5 жовтня, відкрите засідання щодо Північної Кореї.

Про це заявив представник США після того, як КНДР запустила балістичну ракету над Японією, пише Reuters.

Як зазначають дипломати, якісь значні дії з боку Радбезу малоймовірні.

Рада Безпеки ООН протягом багатьох років забороняла Північній Кореї проводити ядерні випробування та запуски балістичних ракет, які з роками посилили санкції щодо Пхеньяну, щоб спробувати перекрити фінансування цих програм.

При цьому, в останні роки Китай і Росія, які мають право вето, пропонували послабити санкції ООН щодо Північної Кореї в гуманітарних цілях і спонукати Пхеньян повернутися до міжнародних переговорів, спрямованих на те, щоб переконати лідера Кім Чен Ина відмовитися від ядерної зброї.

Нагадаємо, що у вівторок, 4 жовтня, Північна Корея запустила балістичну ракету, яка пролетіла над Японією. Країна скликала термінове засідання Ради національної безпеки.

Попередній запуск ракети КНДР був здійснений у суботу, 1 жовтня, на знак протесту проти спільних військово-морських навчань, які відбулися минулого тижня за участю США та Південної Кореї.