На Херсонщині ЗСУ звільнили вісім населених пунктів: перелік

На Херсонщині ЗСУ звільнили вісім населених пунктів.

Про це повідомляє ОК "Південь".

"За результатами ретельно спланованої та блискуче реалізованої військової операції із визволення територій Херсонщини з-під окупації, нашими підрозділами звільнено, закріплено і відновлено державний прапор України в населених пунктах Бериславського району", -- йдеться у повідомленні.

Наводимо перелік звільнених ЗСУ населених пунктів:

Любимівка;

Хрещенівка;

Золота Балка;

Біляївка;

Українка;

Велика Олександрівка;

Мала Олександрівка;

Давидів Брід.

Тож Державний прапор України продовжує переможну ходу півднем нашої країни.

‼️ОФІЦІЙНО‼️ ⚔️ За результатами ретельно спланованої та блискуче реалізованої військової операції із визволення територій Херсонщини з-під окупації, нашими підрозділами звільнено, закріплено і відновлено державний прапор України в 8️⃣ населених пунктах Бериславського району: Любимівка Хрещенівка Золота Балка Біляївка Українка Велика Олександрівка Мала Олександрівка Давидів Брід Слава воїнам визволителям! Здобуваємо Перемогу разом! Опубліковано Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” Вівторок, 4 жовтня 2022 р.

Нагадаємо, ЗСУ показали, як звільнили чотири населені пункти на Херсонщині.

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