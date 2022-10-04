На Херсонщині ЗСУ звільнили вісім населених пунктів: перелік

Державний прапор України продовжує переможну ходу півднем нашої країни.
На Херсонщині ЗСУ звільнили вісім населених пунктів.
Про це повідомляє ОК "Південь".
"За результатами ретельно спланованої та блискуче реалізованої військової операції із визволення територій Херсонщини з-під окупації, нашими підрозділами звільнено, закріплено і відновлено державний прапор України в населених пунктах Бериславського району", -- йдеться у повідомленні.
Наводимо перелік звільнених ЗСУ населених пунктів:
- Любимівка;
- Хрещенівка;
- Золота Балка;
- Біляївка;
- Українка;
- Велика Олександрівка;
- Мала Олександрівка;
- Давидів Брід.
Тож Державний прапор України продовжує переможну ходу півднем нашої країни.
‼️ОФІЦІЙНО‼️ ⚔️ За результатами ретельно спланованої та блискуче реалізованої військової операції із визволення територій Херсонщини з-під окупації, нашими підрозділами звільнено, закріплено і відновлено державний прапор України в 8️⃣ населених пунктах Бериславського району: Любимівка Хрещенівка Золота Балка Біляївка Українка Велика Олександрівка Мала Олександрівка Давидів Брід Слава воїнам визволителям! Здобуваємо Перемогу разом!Опубліковано Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” Вівторок, 4 жовтня 2022 р.
Нагадаємо, ЗСУ показали, як звільнили чотири населені пункти на Херсонщині.
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