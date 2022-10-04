Тікаючи з Лимана, суттєвих втрат зазнала елітна бригада ГРУ Росії

У бою за український Лиман брали участь елітні російські військові з'єднання, і вони зазнали серйозних втрат.

Щонайменше 9 загиблих та один важкопоранений – стільки складають втрати під час відступу з міста третьоїгвардійської бригади спецпризначення Головного управління Генштабу РФ.

Про це повідомляє "BBC News Русская служба".

Про це журналісти дізналися, вивчивши соцмережі та поговоривши із сестрою одного із загиблих бійців.

Зазначається, що такі військові з'єднання ще з часів СРСР вирушають на найважливіші завдання. Поки російська армія відступала з Лимана, пропаганда розповідала, що місто "захищають" мобілізовані з "ЛНР" та російські добровольці з загонів "Барс", які формуються у регіонах.

Проте 30 вересня та 1 жовтня у Мережі росіяни писали:

"Всю третю спецбригаду спецназ занапастили. Кинули в м'ясорубку. Який він у мене гарний. 19 років".

Який він у мене гарний. 19 років". "Під час виконання завдань на території України героїчно загинув мій брат. Вічна тобі пам'ять, моє серце, мій герою!"

"Повідомили дуже сумні новини для мене! Загинули мої брати, друзі, справжні товариші по службі і просто хороші мужики. Мені вас не вистачатиме!"

Тобто відступ окупантів з Лимана відбувався не так просто, як про це заявляла пропаганда, а в місті воювали далеко не лише добровольці з РФ чи мобілізовані жителі фейкових "республік".

"Загинули 8 людей, двоє були поранені у тяжкому стані. Один із них помер, один поки живий, але дуже важкий. Загинула вся група майже", – розповіла сестра одного із загиблих військовослужбовців, підтвердивши, що під час відступу з Лимана відділення втратила 3-я бригада спецпризначення ГУ ГШ із Тольятті.

"Усього загинуло 9 людей, двоє поранених", – сказала дружина іншого загиблого.

Повної інформації про місце та обставини загибелі десантників їхні родичі не мають.

Автори матеріалу зазначили, що це найбільша разова втрата для цієї бригади від початку вторгнення до України. Хоча в березні вже з'являлися дані про загибель її чотирьох бійців. Враховуючи, що розвідроти спецназу ГРУ зазвичай нечисленні, а на навчання кожного бійця йде по кілька років, ці втрати є суттєвими.

Нагадаємо, українська армія 1 жовтня взяла під свій контроль Лиман на Донеччині, звільнивши місто від окупантів.

А 4 жовтня над звільненим Лиманом офіційно підняли український прапор. Проте жителів закликали ще не повертатися до міста через небезпеку.

Мапа війни за 4 жовтня: росіяни намагаються втримати захоплені території, а ЗСУ успішно наступають

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