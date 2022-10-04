В Херсонской области ВСУ освободили восемь населенных пунктов: перечень

Государственный флаг Украины продолжает победное шествие по югу нашей страны.
В Херсонской области ВСУ освободили восемь населенных пунктов.
Об этом сообщает ОК "Південь".
"По результатам тщательно спланированной и блестяще реализуемой военной операции по освобождению территорий Херсонщины из-под оккупации, нашими подразделениями освобожден, закреплен и восстановлен государственный флаг Украины в населенных пунктах Бериславского района", — говорится в сообщении.
Приводим перечень уволенных ВСУ населенных пунктов:
- Любимовка;
- Крещеновка;
- Золотая Балка;
- Беляевка;
- Украинка;
- Великая Александровка;
- Малая Александровка;
- Давидов Брод.
Государственный флаг Украины продолжает победное шествие по югу нашей страны.
‼️ОФИЦИАЛЬНО‼️ ⚔️ По результатам тщательно спланированной и блестяще реализуемой военной операции по освобождению территорий Херсонщины из-под оккупации, нашими подразделениями освобожден, закреплен и восстановлен государственный флаг Украины в 8️⃣ населенных пунктах Бериславского района Брод Слава воинам освободителям! Одерживаем Победу вместе!Опубликовано Оперативное командование "Юг"/Operational Command “South” Вторник, 4 октября 2022 г.
Напомним, ВСУ показали, как освободили четыре населенных пункта в Херсонской области.
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