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В Херсонской области ВСУ освободили восемь населенных пунктов: перечень

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В Херсонской области ВСУ освободили восемь населенных пунктов: перечень

Государственный флаг Украины продолжает победное шествие по югу нашей страны.

В Херсонской области ВСУ освободили восемь населенных пунктов.

Об этом сообщает ОК "Південь".

"По результатам тщательно спланированной и блестяще реализуемой военной операции по освобождению территорий Херсонщины из-под оккупации, нашими подразделениями освобожден, закреплен и восстановлен государственный флаг Украины в населенных пунктах Бериславского района", — говорится в сообщении.

Приводим перечень уволенных ВСУ населенных пунктов:

  • Любимовка;
  • Крещеновка;
  • Золотая Балка;
  • Беляевка;
  • Украинка;
  • Великая Александровка;
  • Малая Александровка;
  • Давидов Брод.

Государственный флаг Украины продолжает победное шествие по югу нашей страны.

‼️ОФИЦИАЛЬНО‼️ ⚔️ По результатам тщательно спланированной и блестяще реализуемой военной операции по освобождению территорий Херсонщины из-под оккупации, нашими подразделениями освобожден, закреплен и восстановлен государственный флаг Украины в 8️⃣ населенных пунктах Бериславского района Брод Слава воинам освободителям! Одерживаем Победу вместе!

Опубликовано Оперативное командование "Юг"/Operational Command “South” Вторник, 4 октября 2022 г.

Напомним, ВСУ показали, как освободили четыре населенных пункта в Херсонской области.

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