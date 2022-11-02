КНДР випустила три балістичні ракети у бік Японського моря

Ракети були запущені у той момент, коли США проводять спільні навчання з військами Південної Кореї

КНДР здійснила запуск трьох балістичних ракет малої дальності в бік Японського моря.

Про це повідомляє видання Yonhap.

Дані про запуск ракет підтвердили в Об'єднаному комітеті начальників штабів.

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У повідомленні вказується, три балістичні ракети були випущені військовими Північної Кореї у бік Японського моря, одна з яких впала недалеко від міста Сокчхо.

Зазначимо, що КНДР здійснила пуски ракет у той момент, коли США проводять спільні навчання з військами Південної Кореї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США та Південна Корея розпочали найбільші в історії спільні військові навчання.

Пізніше у Північна Корея пообіцяла застосувати ядерну зброю, аби США і Південна Корея "заплатили найжахливішу ціну в історії".