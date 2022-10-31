США та Південна Корея розпочали найбільші в історії спільні військові навчання

31 жовтня Сполучені Штати та Південна Корея почали найбільші спільні військові навчання.

Про це повідомляє Reuters.

Навчання під назвою Vigilant Storm триватимуть до 4 листопада, у них братимуть участь близько 240 військових літаків, які здійснять близько 1600 вильотів, йдеться в заяві ВПС США минулого тижня. Ця кількість є найбільшою за всю історію цього щорічного заходу.

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У свою чергу Пхеньян засудив спільні навчання. На знак протесту проти навчань КНДР запустила ракети, провела повітряні навчання та обстріляла море артилерією.

Союзники кажуть, що такі тренування необхідні для протидії потенційним загрозам з боку Північної Кореї, яка цього року здійснила рекордну кількість ракетних запусків і підготувалася до відновлення ядерних випробувань вперше з 2017 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Північна Корея запустила балістичні ракети у бік Японського моря.

Нагадаємо, війська КНДР від кінця вересня активізували запуски балістичних ракет.

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