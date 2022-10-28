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Північна Корея запустила балістичні ракети у бік Японського моря

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Північна Корея запустила балістичні ракети у бік Японського моря

Фото: Associated Press

Випущені з території тоталітарної держави балістичні ракети впали за межами виключної економічної зони Японії.

Військові Південної Кореї запустили балістичні ракети у бік Японського моря ближче до Японії.

Про це повідомляє Yonhap з посиланням на заяву військових.

За даними південнокорейських журналістів, КНДР запустила дві балістичні ракети малої дальності.

Запуск відбувся під час чергових навчань. Ракети КНДР впали у морі за межами виключної економічної зони Японії.

Нагадаємо, війська КНДР від кінця вересня активізували запуски балістичних ракет. Причиною називали військові навчання США і Південної Кореї. 11 жовтня в КНДР заявили, що провели імітацію ядерних ударів по Південній Кореї.

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