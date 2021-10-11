Конная статуя Ангелы Меркель появилась в музее

Таким образом в Германии отметили 16-ю годовщину пребывания Меркель на посту канцлера.

Скульптуру Ангелы Меркель верхом на лошади, в полный рост и с руками, сложенными в ее характерном жесте-ромбе, напечатали на 3D-принтере и установили в музее баварского города Етстдорф.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

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Таким образом здесь отметили 16-летие пребывания Меркель на посту канцлера.

Если переговоры о новой коалиции затянутся, то уже через несколько месяцев она может побить рекорд, оставаясь главой правительства дольше в немецкой истории.

Статую музейщики намерены демонстрировать в экспозиции полгода, а потом — продать с молотка.

Новости мира: в баварском музее статую Ангелы Меркель напечатали на 3D-принтере

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