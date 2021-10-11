Кінна статуя Ангели Меркель з’явилася в музеї

У такий спосіб у Німеччині відзначили 16-ту річницю перебування Меркель на посаді канцлера.

Скульптуру Ангели Меркель верхи на коні, у повний зріст та з руками, складеними в її характерному жесті-ромбі, надрукували на 3D-принтері та встановили в музеї баварського міста Етстдорф.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

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У такий спосіб тут відзначили 16-річчя перебування Меркель на посаді канцлера.

Якщо переговори про нову коаліцію затягнуться, то вже за кілька місяців вона може побити рекорд, залишаючись очільницею уряду найдовше в німецькій історії.

Статую музейники мають намір демонструвати в експозиції пів року, а потім - продати з молотка.

Новини світу: у баварському музеї статую Ангели Меркель надрукували на 3D-принтері

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