Кінна статуя Ангели Меркель з’явилася в музеї

У такий спосіб у Німеччині відзначили 16-ту річницю перебування Меркель на посаді канцлера.
Скульптуру Ангели Меркель верхи на коні, у повний зріст та з руками, складеними в її характерному жесті-ромбі, надрукували на 3D-принтері та встановили в музеї баварського міста Етстдорф.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
У такий спосіб тут відзначили 16-річчя перебування Меркель на посаді канцлера.
Якщо переговори про нову коаліцію затягнуться, то вже за кілька місяців вона може побити рекорд, залишаючись очільницею уряду найдовше в німецькій історії.
Статую музейники мають намір демонструвати в експозиції пів року, а потім - продати з молотка.