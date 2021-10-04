DW підготувала документальний фільм про канцлерку ФРН Анґелу Меркель: відео

Анґела Меркель була канцлеркою Німеччини протягом 16 років.

Анґела Меркель вирішила піти з великої політики після виборів восени 2021 року. 16 років вона була канцлеркою ФРН. Меркель належала до найбільш впливових світових політиків і не одноразово брала участь у вирішенні криз чи конфліктів. У зв'язку з рішенням Меркель піти з політики, агенція DW підготувала і випустила документальний фільм про канцлерку Німеччини.

Кінострічку опубліковано на YouTube-каналі агенції DW.

Під час роботи над документальним фільмом про Меркель журналісти DW взяли у інтерв'ю у низки колишніх світових топполітиків, серед яких Джордж Буш, Тоні Блер, Володимир Медведєв, Франсуа Олланд, які розповіли про своє ставлення до Анґели Меркель.

"Залізна фрау" - саме так нерідко у Німеччині називають одну із найвпливовіших лідерок світу Анґелу Меркель, яка 16 років перебувала на посаді канцлерки ФРН, але цьогоріч залишає Бундестаг. Вона легко вистояла на самітах, де домінували колеги-чоловіки, з такими лідерами, як колишній президент США Дональд Трамп або президент Росії Володимир Путін; ухвалила найважливіші рішення всупереч переконанням власної партії; пройшла через численні кризи і нині залишає ФРН економічно сильнішою, соціально різноманітнішою та наймогутнішою країною Європейського Союзу.

Як Меркель змінила Німеччину і світ, які здолала кризи та чим запам’ятається народу, читайте у матеріалі за цим посиланням.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання